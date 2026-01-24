El oro se acerca a los 5.000 dólares la onza, tras incertidumbre de política estadounidense

Los metales preciosos habían sido inicialmente impulsados esta semana por los intentos de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia.

El oro y la plata rozaron niveles históricos el viernes, acercándose respectivamente a los 5.000 y 100 dólares la onza, mientras los inversores buscan valores seguros ante la incertidumbre de la política estadounidense y una posible pérdida de independencia de la Reserva Federal (Fed).

"Los riesgos geopolíticos y la presidencia estadounidense atípica mantienen la demanda del metal amarillo elevada", indica Kathleen Brooks, analista de XTB.

Los metales preciosos habían sido inicialmente impulsados esta semana por los intentos de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y sus amenazas de imponer aranceles adicionales a los países que se opusieran.

A pesar de que el miércoles se retractó durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde el presidente estadounidense renunció a recurrir a la fuerza militar o a la coacción arancelaria, el oro continuó su ascenso.

Los frecuentes cambios de rumbo de la administración Trump alimentan un entorno incierto en Estados Unidos que aleja a los inversores del dólar y de los bonos del Tesoro.

Además, "los temores de una Fed bajo influencia contribuyen al alza de los metales preciosos" y afectan negativamente al dólar, añade Stephen Innes, de SPI AM.

El Departamento de Justicia estadounidense está llevando una investigación sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, basada en audiencias relativas a los trabajos de renovación de la sede del organismo.

Powell considera que se trata de un "pretexto" para apartarlo.

Por último, el mercado también busca protegerse de la inflación y del endeudamiento generalizado de los Estados.

Hacia las 10H40 GMT, el oro retrocedía un 0,15%, a 4.928,17 dólares la onza, tras haber alcanzado un récord de 4.967,34.

Impulsada también por la demanda industrial, la plata subía un 2,39%, hasta 98,5432 dólares, cerca de su máximo de 99,3853, alcanzado más temprano en la misma sesión.