El papa León XIV espera que Trump busque una vía de salida a la guerra en Oriente Medio

Esto, dijo el papa "sería una contribución significativa para remover el odio que se está creando y que aumenta constantemente en Oriente Medio y en otros lugares".

Castel Gandolfo, Italia/El papa León XIV declaró este martes que espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté buscando una vía de salida a la guerra en Oriente Medio, al tiempo que hizo un llamado al diálogo.

"Me dijeron que el presidente Trump declaró recientemente que le gustaría poner fin a la guerra, esperemos que esté buscando una vía de salida, esperemos que esté buscando una forma de reducir la violencia, los bombardeos", dijo el pontífice estadounidense a periodistas al dejar su residencia en Castel Gandolfo, en las afueras de Roma, hacia el Vaticano.

Esto, dijo el papa "sería una contribución significativa para remover el odio que se está creando y que aumenta constantemente en Oriente Medio y en otros lugares".

"Yo ciertamente seguiría haciendo este llamado a todos los líderes del mundo para decir: 'Vuelvan a la mesa del diálogo, busquemos soluciones a los problemas...'", dijo el pontífice de 70 años, que celebrará su primera Pascua como líder de la Iglesia Católica.

Con la proximidad de la celebración, "debería ser el momento más santo y sagrado de todo el año", dijo León XIV.

"Es un tiempo de paz, un tiempo de reflexión profunda, pero, como todos sabemos, una vez más en el mundo, en muchos lugares estamos viendo tanto sufrimiento, tantas muertes, incluso de niños inocentes", afirmó.

"Continuamente hacemos un llamado a la paz, pero, desafortunadamente, muchas personas quieren promover el odio, la violencia y la guerra".