Presidente de Colombia clama por 'gobierno de transición' y 'amnistía' en Venezuela

Bogotá, Colombia/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles que es "hora de una amnistía general y de un gobierno de transición" en Venezuela, el mismo día de la ceremonia de premiación del Nobel de la Paz ganado por la opositora venezolana María Corina Machado.

Crítico de la presión de Estados Unidos sobre Caracas y de las elecciones en Venezuela en las que Nicolás Maduro fue reelegido presidente, Petro insistió en una salida pacífica a la crisis política.

"Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas", escribió el mandatario izquierdista en X, en momentos en los que Machado va camino a Oslo en un viaje secreto.

Ana Corina Sosa Machado, hija de la galardonada, fue quien recogió en su lugar el Nobel en Noruega con un emotivo discurso contra la "dictadura brutal", pues su madre no pudo llegar a tiempo a la ceremonia.

En la clandestinidad desde agosto de 2024, la opositora habría conseguido salir de Venezuela, pero aún está en medio del periplo.

Venezuela y Colombia están bajo la presión de Estados Unidos, que desplegó una ofensiva militar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con ataques que dejan 87 muertos desde septiembre.

"Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática" y que es "con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes", añadió Petro, quien alerta sobre posibles violaciones a la soberanía de países latinoamericanos por parte de la Casa Blanca.

Maduro considera que el objetivo real del despliegue militar de Washington es derrocarlo.

En agosto de 2024, el presidente colombiano ya había enviado un mensaje similar, en el que propuso levantar "todas las sanciones contra Venezuela" y una "amnistía general nacional e internacional".

Petro ha mediado para la liberación de presos políticos en Venezuela, muchos de ellos colombianos encarcelados como "mercenarios".

Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 893 presos político