Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tilda a Maduro de 'narcodictador'

Santiago, Chile/El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, calificó el martes de "narcodictador" a Nicolás Maduro, y dijo que las advertencias del líder venezolano sobre sus políticas migratorias le tienen "sin cuidado".

Kast enfrentó su primera pelea mediática con Maduro dos días después de ganar con un 58% de los votos el balotaje presidencial frente a la izquierdista Jeannette Jara.

"Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable", dijo Kast antes de viajar a Argentina.

El líder de extrema derecha respondió de esta manera a la advertencia que el lunes lanzó Maduro: "Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero 'cuidadito' le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!".

Kast arrasó en el balotaje con su promesa de deportar a los casi 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile, en su mayoría venezolanos.

El futuro mandatario vincula el aumento de las tasas de criminalidad con la migración irregular, especialmente con la irrupción de bandas criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, de origen venezolano, que Estados Unidos declaró organización terrorista.

"La migración venezolana tiene derechos", agregó Maduro, quien recomendó a sus compatriotas regresar al país.

Kast tomará posesión el próximo 11 de marzo como el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.

El presidente electo es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler.

Pero Kast afirmó que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi.