Reunión Trump-Kim ‘no está prevista’ durante viaje a Asia

El presidente Donald Trump no tiene previsto reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un durante su visita a Corea del Sur la próxima semana, declaró el viernes un alto funcionario estadounidense, pese a especulaciones sobre una reunión durante su gira por Asia.

"El presidente, por supuesto, ha expresado su disposición a reunirse con Kim Jong Un en el futuro. No está previsto para este viaje", dijo el alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato, a la prensa en una llamada.

El ministro de Unificación de Corea del Sur dijo el viernes que creía que había una probabilidad "considerable" de que Trump se reuniera con Kim durante su visita a la península la próxima semana.

Se prevé que Trump llegue a Corea del Sur el miércoles para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Corea del Norte parece "estar prestando atención a Estados Unidos y varios indicios (...) sugieren una posibilidad considerable de un encuentro", declaró el ministro de Unificación, Chung Dong-young, a la prensa.

Medios estadounidenses informaron que funcionarios de su administración discutieron en privado la posibilidad de organizar una reunión entre Trump y Kim, con quien mantuvo conversaciones por última vez en 2019 durante su primera presidencia.

Trump ha dicho que espera volver a reunirse con Kim, posiblemente este año.

Por su parte, Kim dijo el mes pasado que tiene "buenos recuerdos" de Trump y que está abierto a dialogar si Estados Unidos abandonaba su "delirante" exigencia de que Corea del Norte renuncie a sus armas nucleares.

Seúl instó el viernes a ambos líderes a no dejar escapar esta oportunidad.

"No quiero perder ni un 1% de posibilidades", declaró Chung, cuyo ministerio gestiona las tensas relaciones con Corea del Norte. "Tienen que tomar una decisión".