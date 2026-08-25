Tras 6 meses de guerra, Ormuz opera bajo mínimos y miles de marineros siguen varados

Antes de que Irán bloqueara el estrecho en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes de febrero, el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas pasaban por esta vía marítima.

París, Francia/Seis meses después del inicio de la guerra en Medio Oriente, el estrecho de Ormuz continúa en gran parte paralizado, con 6.000 marineros varados y un tráfico de materias primas muy lejos de su nivel normal.

El estrecho ha sido el foco principal del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel desatado el 28 de febrero.

Pocos tránsitos por día

Antes de que Irán bloqueara el estrecho en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes de febrero, el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas pasaban por esta vía marítima.

Los Guardianes de la Revolución iraníes advirtieron también de una "zona de peligro" de unos 1.400 kilómetros cuadrados en los que podría haber minas.

Luego de que Irán cerrara el estrecho el 1 de marzo, el tráfico marítimo cayó a unos 10 cruces por día, comparado con un promedio diario de 95 en febrero, según un análisis de la AFP basado en datos de la agencia Kpler, de monitoreo de embarcaciones.

El acuerdo firmado en junio por Estados Unidos e Irán propició una recuperación parcial, a razón de 36 tránsitos por día, antes de volver a caer a un promedio de 15 entre el 8 de julio —cuando se reanudaron las hostilidades— y el 22 de agosto.

20 muertos en 68 incidentes cerca de Ormuz

La Organización Marítima Internacional (OMI) confirmó un total de 68 incidentes de ataques a barcos comerciales, un promedio de uno cada 2,6 días.

Al menos 20 marineros o trabajadores portuarios fueron reportados como muertos, 35 heridos y uno desaparecido a causa de los incidentes, según la OMI.

Nuevas rutas, pasos "oscuros"

Antes de la guerra, los barcos atravesaban libremente el estrecho por una ruta en el centro de la vía, adoptada por la OMI.

Actualmente, hay dos rutas distintas: una al norte, cerca de la costa iraní y autorizada por Teherán, y la otra al sur, entre la costa de Omán y las zonas potencialmente minadas.

Durante el período de calma relativa entre el 17 de junio y el 7 de julio, un promedio de nueve barcos diarios utilizaron la ruta iraní y ocho la vía omaní. Los demás transitaron por rutas no identificadas o por el tradicional corredor de la OMI.

Desde el colapso de la tregua el 8 de julio, dos tercios de los tránsitos se han hecho de forma "oscura" o desconocida, comparado con menos del 1% antes de la guerra, según Kpler.

Estos tránsitos involucran barcos cuya ruta exacta no puede ser confirmada debido a la insuficiencia de datos a causa de transpondedores desactivados, señales interferidas o la falta de imágenes satelitales.

Miles de marineros varados

Unos 6.000 marineros y 500 barcos siguen varados en el Golfo desde el inicio del conflicto, indicó la OMI a la AFP.

La organización señaló que hay conversaciones en marcha para definir una ruta marítima segura, aunque su resultado "depende de la desescalada en la región".

La OMI comenzó en junio una iniciativa para evacuar a los más de 11.000 marineros varados por entonces en el Golfo, pero el esfuerzo se vio suspendido tras un ataque a un navío.