Sube a 39 el balance de muertos por las inundaciones en el sur de China

Fuertes precipitaciones han azotado la zona en los últimos días.

Pekín, China/El balance de las lluvias torrenciales y las inundaciones en la región de Guangxi, en el sur de China, aumentó el jueves a 39 muertos y nueve desaparecidos, informó un medio estatal citando a las autoridades.

Fuertes precipitaciones han azotado la zona en los últimos días. La cadena estatal CCTV difundió imágenes de ríos desbordados, viviendas destruidas y equipos de rescate distribuyendo alimentos a los habitantes mediante embarcaciones neumáticas.

Un balance oficial anterior daba cuenta de seis fallecidos en Guangxi, donde las lluvias provocaron la rotura de una presa en un embalse.

Este accidente, en el que colapsaron las paredes de la infraestructura y se liberaron torrentes de agua fangosa, dejó al menos 26 muertos y siete desaparecidos, según la agencia oficial Xinhua.

En la aldea de Liulan, donde cedió la presa, las aguas ya se habían retirado, pero las calles y las viviendas seguían cubiertas por una espesa capa de lodo, constató el miércoles la AFP.

Los habitantes comenzaron las largas tareas de limpieza de sus hogares devastados; algunos utilizan excavadoras para retirar los escombros y recuperar sus pertenencias.

Las autoridades enviaron refuerzos materiales a la región, incluidos alimentos y embarcaciones neumáticas, según Xinhua.