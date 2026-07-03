Un supertifón amenaza islas de EEUU en el Pacífico

Está previsto que cuando llegue el lunes a Guam y a las Islas Marianas del Norte se haya debilitado ligeramente. Estos territorios aún se recuperan del supertifón Sinlaku de abril.

Los habitantes de Guam y las Islas Marianas del Norte tapiaron las ventanas y se aprovisionaron de víveres este viernes para prepararse para el "supertifón" que se acerca a estos territorios estadounidenses en el Pacífico.

El tifón Bavi se mueve entre las Islas Marshall y las Islas Marianas del Norte con vientos de 167 kilómetros por hora y ráfagas de 203 km/h, según el último informe del Centro Conjunto de Advertencia de Tifones (JTWC).

Se mueve hacia el oeste y se espera que se convierta en supertifón el sábado por la mañana, con vientos de 240 km/h que aumentarán hasta los 278 km/h, predice el JTWC. Esto equivale a un huracán de categoría cinco.

Está previsto que cuando llegue el lunes a Guam y a las Islas Marianas del Norte se haya debilitado ligeramente. Estos territorios aún se recuperan del supertifón Sinlaku de abril.

Este viernes los coches hacen fila en las gasolineras y los habitantes abarrotan las ferreterías para comprar tableros de madera y los supermercados para conseguir comida, agua embotellada y otros artículos de primera necesidad.

Los residentes de Guam y las Islas Marianas del Norte "deben planificar y anticipar al menos condiciones de tormenta tropical", advirtió el Servicio Nacional de Meteorología estadounidense.

En el resort Pacific Islands Club Saipan, los trabajadores tapian ventanas, refuerzan el equipamiento al aire libre, revisan los sistemas de alarma y abastecen kits de primeros auxilios.

"Todos desempeñan un papel", contó a la AFP Reymark Castro, de 35 años, a cargo de los de deportes, el ocio y las actividades del resort.

El archipiélago de las Islas Marianas del Norte alberga a unas 40.000 personas y Guam, unas 170.000.

El supertifón Sinlaku, que las azotó a mediados de abril, dejó sin electricidad a decenas de miles de personas, derribó árboles, volcó coches y arrancó tejados de edificios.

"Algunos lugareños siguen en refugios temporales o bajo techos improvisados", afirma la Cruz Roja estadounidense, preocupada además por los años en los diques.

"Dos supertifones en dos meses, en el mismo año, es un evento histórico", afirma Castro.

Los océanos del mundo experimentaron su junio más caluroso jamás registrado y podrían batir nuevos récords en los próximos meses, según el Servicio Marítimo Copernicus de la Unión Europea.

Y las altas temperaturas de los océanos contribuyen a que las tormentas tropicales se intensifiquen.

A esto se añade el actual fenómeno El Niño, que eleva la temperatura del agua en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, modificando a escala mundial los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

Este fenómeno podría aumentar aún más el calor global en los océanos y la atmósfera en 2026 y 2027, estiman los científicos.