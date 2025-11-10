El supertifón Fung-wong inunda pueblos enteros en Filipinas y deja 5 muertos a su paso

Más de 5.000 personas fueron evacuadas a salvo antes de que el desbordamiento del río Cagayan sepultara la pequeña ciudad de Tuguegarao.

Pueblos enteros quedaron sumergidos y decenas de ciudades permanecieron sin electricidad el lunes, después de que el tifón Fung-wong abandonara Filipinas tras matar al menos a cinco personas y desplazar a más de un millón.

Fung-wong, con una huella que abarcó casi todo el archipiélago, azotó la costa este como un "supertifón" el domingo por la noche, arrancando árboles e inundando pueblos a su paso. Llegó días después de que el tifón Kalmaegi azotara las islas del centro de Filipinas, matando al menos a 224 personas.

El lunes comenzaron las labores de limpieza desde la provincia de Cagayan, en el extremo norte, hasta la isla de Catanduanes, muy afectada, a más de 1.000 kilómetros (620 millas) al sur.

En Cagayan, el jefe provincial de rescate, Rueli Rapsing, declaró a la AFP que una crecida repentina en la vecina provincia de Apayao había provocado el desbordamiento del río Chico, obligando a los residentes cercanos a buscar refugio en terrenos más altos. "Recibimos informes alrededor de las seis de la mañana... de que algunas personas ya estaban en sus tejados", dijo.

La mayoría habían sido rescatados, pero un vídeo verificado por la AFP mostró que algunos seguían atrapados.

Mark Lamer, de 24 años y residente de la ciudad de Tuao en Cagayan, dijo a la AFP que era el "tifón más fuerte que jamás había experimentado". "No pensábamos que el agua llegaría hasta aquí. Nunca antes había subido tanto", dijo.

Más de 5.000 personas fueron evacuadas a salvo antes de que el desbordamiento del río Cagayan sepultara la pequeña ciudad de Tuguegarao, situada a unos 30 kilómetros (20 millas) de distancia. "Tuguegarao está bajo el agua ahora", dijo Rapsing.

La oficina del alcalde local informó a la AFP que el río Cagayan seguía subiendo aproximadamente 0,3 metros (un pie) por hora.

Los científicos advierten que las tormentas se están volviendo más poderosas debido al cambio climático provocado por el ser humano. El calentamiento de los océanos permite que los tifones se intensifiquen rápidamente y una atmósfera más cálida retiene más humedad, lo que se traduce en lluvias más intensas.

La tierra temblaba

El número de muertos por la tormenta aumentó después de que se informara de la muerte de dos gemelos de cinco años y un anciano en dos provincias del norte de Luzón, víctimas de deslizamientos de tierra.

Los niños murieron alrededor de las 2 de la madrugada mientras su familia dormía en su casa, según informó el oficial de defensa civil Alvin Ayson. Las lluvias monzónicas estacionales habían saturado el suelo alrededor de la vivienda antes del ataque de Fung-wong, añadió.

Un alud de lodo acabó con la vida del hombre apenas una hora después, según informaron las autoridades locales. La primera víctima mortal de la tormenta se produjo un día antes, más al sur, en la provincia de Samar, que había sido duramente golpeada por el tifón Kalmaegi una semana antes.

Se confirmó otra muerte en la isla de Catanduanes, donde las marejadas ciclónicas provocaron olas que arrasaron las calles e inundaron las casas la madrugada del domingo.

“Las olas comenzaron a rugir alrededor de las 7:00 de la mañana. Cuando las olas golpearon el malecón, se sintió como si la tierra temblara”, dijo el domingo a la AFP Edson Casarino, de 33 años, residente de la zona.

También se produjeron importantes inundaciones en la región de Bicol, en el sur de Luzón, donde vídeos verificados mostraron calles transformadas en torrentes de agua. Más de 1,4 millones de personas en todo el país fueron evacuadas ante la tormenta.

Las escuelas y las oficinas gubernamentales de toda la isla principal de Luzón permanecieron cerradas el lunes. Esto incluyó la capital, Manila, donde los residentes se encontraban limpiando tras una noche de fuertes lluvias.

Próxima parada: Taiwán

Fung-wong se dirige ahora hacia Taiwán, donde se espera que traiga lluvias torrenciales al norte y al este al intensificar el monzón estacional del noreste, según informó la Administración Meteorológica Central de Taipei. Se esperan más de 350 milímetros (14 pulgadas) de lluvia en un período de 24 horas en toda la región, dijo a la AFP el meteorólogo Stan Chang.

Cerca de 5.000 personas serán evacuadas de sus hogares en tres municipios del condado oriental de Hualien, según informó el funcionario del gobierno local Lee Kuan-ting.

Los municipios están cerca de un lago de contención que se desbordó, causando la muerte de 19 personas, durante las lluvias torrenciales provocadas por el supertifón Ragasa en septiembre.

La semana pasada, el tifón Kalmaegi provocó inundaciones repentinas en pueblos y ciudades del centro de Filipinas, arrasando con coches, chozas ribereñas y contenedores de carga. Las labores de búsqueda y rescate en la provincia de Cebú, la más afectada, se suspendieron durante el fin de semana ante la proximidad del tifón Fung-wong.

El presidente Ferdinand Marcos dijo el lunes que el "estado de calamidad nacional" declarado por Kalmaegi se extendería durante un año completo.