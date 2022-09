Corte de EEUU permite que una universidad judía no reconozca estudiantes LGBTQ

Estados Unidos/La Suprema Corte de Estados Unidos concedió el viernes una primera victoria a una universidad judía que rechazó otorgar el estatuto de asociación a un grupo de jóvenes homosexuales, bisexuales y transgéneros.

La Universidad Yeshiva de Nueva York acudió a la Corte con un recurso de urgencia luego de que un juez le enfermara inscribir al club estudiantil "Yeshiva Pride Alliance" en el regreso a clase de 2022, lo que le permitiría acceder a algunas salas y servicios.

"Como universidad judía profundamente religiosa, Yeshiva no puede cumplir esta orden porque al hacerlo violaría sus sinceras convicciones religiosas sobre como formar a sus estudiantes (...) en los valores de la Torá", estimó en su apelación.

La universidad ofrece numerosas enseñanzas no religiosas y acoge a estudiantes no judíos, contestaron los promotores de la asociación. "No puede negar a algunos estudiantes el acceso a recursos no religiosos debido a su orientación sexual".

El viernes la Suprema Corte, compuesta por seis magistrados conservadores de nueve, suspendió la decisión del juez mientras examina a fondo el caso. La decisión es una primera victoria para la universidad.

Por tratarse de una decisión de emergencia, no tiene que motivar su decisión ni precisar qué magistrados la respaldan.

La Universidad Yeshiva, fundada en el siglo 19 para "promover el estudio del Talmud", acoge unos 5.000 estudiantes.

En 2018, estudiantes LGBTQ (lésbicos, gays, bisexuales, transgéneros y queer) formaron el grupo YU Pride Alliance que busca ser reconocido por la universidad para poder organizar conferencias y reuniones, entre otras cosas.

En Estados Unidos existe un amplio debate sobre el equilibrio entre el respeto de las libertades religiosas y los principios de no discriminación.

La Suprema Corte, que sufrió una fuerte transformación bajo la administración del expresidente Donald Trump, ha tomado en los últimos meses varias decisiones a favor de lo religioso.