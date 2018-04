Ledezma celebra que Panamá dicte sanciones contra funcionarios venezolanos

En entrevista en Noticias AM, Ledezma apuntó que la comunidad internacional está dejando atrás la "etapa de retórica y trata de confirmar que estamos iniciando un ciclo de diplomacia eficaz, eficiente".

El alcalde aspira a que el ejemplo de Panamá y de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) de dictar sanciones, "sea un espejo en el que se miren otros gobiernos de Latinoamérica".

Durante la VIII Cumbre de las Américas, el presidente panameño Juan Carlos Varela pidió a otros países que tomen "acciones concretas" ante la crisis en el país suramericano.

" Lo importante es mirar hacia adelante, lo que ocurrió ojalá no vuelva a suceder nunca más en el sentido de que no hayan gobiernos indiferentes que miren hacia los lados cuando vean un pueblo martirizado", puntualizó.

El alcalde de Caracas se encuentra en el país para reunirse con autoridades panameñas y plantear la situación crítica que enfrenta el pueblo venezolano. Ledezma conversó con el jefe de la comuna capitalina, José Blandón, y tendrá un encuentro con la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado.

"L a comunidad internacional tiene una voz muy coherente. Se demostró ahora en la reciente Cumbre de Lima, donde los Jefes de Gobierno y los presidentes suscribieron una declaración", manifestó en Noticias AM.

El opositor venezolano detalló que se ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional no solo para resolver el problema de la crisis humanitaria, sino también para prevenir lo que puede pasar en el hemisferio.

" Venezuela está en un precipicio, está en un abismo", dijo Ledezma. " Es un régimen coludido con narcotráfico, con terrorismo, gobernantes responsables de crímenes de lesa humanidad y de funcionarios que están involucrados en escandalosos hechos de corrupción. Es una amenaza para la gobernabilidad del hemisferio".

El alcalde también envió un mensaje a los pueblos latinoamericanos a cuidarse del populismo, que "ofrece a los pueblos el cielo y termina llevándolos al infierno".

" El populismo es una suerte de burundanga, es el opio de los pueblos cuando son encandilados por figuras que hacen política desde la antipolítica. Son esos personajes que se presentan como falsos Mesías, son esos caudillos a caballo que provocan turbulencias espirituales en la sociedad actual", expresó Ledezma en Noticias AM.

El opositor venezolano señaló que estos personajes se aprovechan de las comunicaciones para desdibujar la esencia de la democracia y advirtió que los partidos políticos deben reinventarse y adaptarse a los cambios.

" Una democracia sin partidos es como una capilla sin santo", señaló Ledezma, " Los partidos tienen que actualizarse, no tenerle miedo a los cambios. Tienen que abrirle espacio a las nuevas generaciones, tienen que darle vigencia a sus tesis económicas y sociales. No pueden ser maniatados por dogmas, tienen que flexibilizarse y desde luego, encajar con la realidad".

Crisis en Venezuela

La crisis tiene arrinconado al pueblo venezolano en la pobreza. El 87% de la población vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con datos compartidos por Ledezma.

Niños mueren por hambre, mujeres sufren de cáncer de mama y no tienen acceso a quimioterapia, venezolanos que huyen de la inseguridad y de no tener acceso a los servicios básicos.

En sus giras, Ledezma denuncia y expone las dificultades que afrontan los venezolanos para sobrevivir, así como propone una política migratoria que "entienda estas calamidades".

Puso de ejemplo la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y cómo es la realidad del pueblo venezolano actualmente.

" Cuando Chávez llegó al poder, lo hizo prometiendo sacar a la gente de la miseria. Hoy cada 9 de 10 venezolanos no pueden comprar los alimentos. Una canasta alimentaria cuesta más de 36 millones de bolívares y se requieren por lo menos 90 salarios mínimos para adquirirla", comentó en Noticias AM.

Destacó que desde hace muchos años se le ha solicitado al presidente Maduro que abra una canal humanitario para paliar la crisis, una petición a la que se ha negado.

" Maduro sale con una burla, con un chiste, cuando se le dice que no hay medicinas, que no hay alimentos", aseguró. " Maduro hace una diplomacia con los carritos chocones. (...) Es un régimen delirante que no le importan las consecuencias que les acarreen al país y a su pueblo esta toma de decisiones. La comunidad internacional está tomando conciencia. Queremos pedir un trato humanitario para los venezolanos".