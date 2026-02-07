Productores de leche piden políticas de protección y advierten retos por aranceles y TPC con Estados Unidos

El sector insiste en la necesidad de que el Estado mantenga políticas de salvaguarda y protección , que permitan enfrentar la competencia internacional.

En el marco de un congreso nacional de ganadería lechera, realizado en la ciudad de David, Chiriquí, los productores de ganado lechero de Panamá señalaron que la degradación arancelaria, la entrada en vigencia del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos y la necesidad de mejorar la tecnificación en la producción representan los principales retos del sector lechero nacional.

Los ganaderos expresaron su preocupación por el impacto que estos factores pueden tener en la competitividad de la producción local, especialmente para los pequeños y medianos productores, quienes enfrentan un escenario económico complejo.

Tecnificación avanza, pero piden políticas de protección

Durante el encuentro, los productores reconocieron que, aunque la situación de muchos miembros del gremio es crítica, otros han logrado mejorar sus condiciones de producción mediante la incorporación de tecnologías, lo que les ha permitido ser más eficientes y productivos.

No obstante, insistieron en la necesidad de que el Estado mantenga políticas de salvaguarda y protección, que permitan al sector lechero enfrentar la competencia derivada de los acuerdos comerciales internacionales.

MIDA impulsa mayor modernización del sector ganadero

La directora nacional de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) indicó que es fundamental acelerar el proceso de tecnificación, con el fin de que los ganaderos panameños puedan competir en igualdad de condiciones con otras industrias, tanto a nivel nacional como internacional.

Agregó que la modernización del sector es clave para garantizar la sostenibilidad de la producción lechera y la seguridad alimentaria del país.

Capacitación y bienestar animal, ejes del congreso

Por su parte, el secretario de la Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (APROGALPA), Sidney Serrano, informó que, además de las conferencias magistrales, se desarrollaron talleres de capacitación enfocados en el bienestar animal en granjas lecheras, la rutina de ordeño y calidad de la leche, así como el manejo y control de hemoparásitos.

Estas actividades forman parte de las acciones orientadas a fortalecer los conocimientos técnicos de los ganaderos y elevar los estándares de producción.

Expositores nacionales e internacionales

Durante los días del congreso se dictaron alrededor de 20 conferencias, a cargo de expositores nacionales e internacionales. Entre ellos destacó la participación del ingeniero Kirtvin Mojica, del MIDA regional de Chiriquí, quien abordó el tema del valor de los registros en fincas, enfocado en lograr un mejoramiento genético rentable en la ganadería lechera.