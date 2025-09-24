Autoridades intensifican labores de rescate de 23 mineros atrapados en Colombia

Bogotá, Colombia/Las autoridades colombianas intensificaron el miércoles las tareas para rescatar a los 23 mineros atrapados con vida a 80 metros bajo tierra en una mina de oro que colapsó el lunes en el noroeste del país.

El derrumbe se produjo a quince metros de profundidad de la entrada de la mina, operada por la empresa local La Reliquia y la multinacional canadiense Aris Mining, que tiene el título de explotación. Ambas colaboran con el rescate de los trabajadores, que inicialmente cifraron en 25.

"Tienen oxígeno ilimitado por las tuberías de la mina (...) y por ahí es por donde se aprovecha para entregarles alimentación", dijo Hambler Patiño, representante local encargado de velar por los derechos humanos en el municipio de Segovia, a Blu Radio. El funcionario dijo que esperan rescatarlos a lo largo del día.

Los mineros están bien a pesar del "desespero" por salir, agregó.

Los 23 atrapados han podido hablar con sus familiares a través de un teléfono fijo ubicado en el fondo del yacimiento de oro.

Las autoridades aseguran que ya retiraron la mitad del material del derrumbe.

Estamos "angustiados porque no se vio mucho movimiento de trabajo desde la una de la mañana", dijo a la AFP Geovanny Carvajal, familiar de uno de los mineros.

Otros amigos y allegados pasaron toda la noche en las inmediaciones del yacimiento a la espera de avances en las labores de rescate.

Los accidentes mineros son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.

Hace apenas dos meses, 18 mineros quedaron atrapados en las inmediaciones del mismo municipio. Tras 24 horas, lograron rescatarlos.

El domingo hallaron muertos a siete mineros que estaban atrapados en un socavón ilegal de oro en una región conflictiva del suroeste de Colombia, donde los guerrilleros, además del tráfico de cocaína, extraen oro ilegalmente para financiarse.

En concesiones operadas por multinacionales, los accidentes son menos frecuentes.

El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes, mientras que desde enero hasta julio de 2025, han muerto 60, según la Agencia Nacional de Minería.