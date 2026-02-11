Cambio climático incrementó condiciones para incendios forestales en Chile y Argentina

En la Patagonia argentina, el fuego amenazó especialmente a los alerces, árboles abundantes en el parque nacional del mismo nombre, patrimonio mundial de la Unesco, y que pueden vivir hasta 3.000 años.

El cambio climático hizo hasta tres veces más probables las condiciones cálidas y secas que alimentaron los devastadores incendios forestales en Chile y Argentina de las últimas semanas, según un estudio publicado el miércoles por una red científica.

Expertos de la red World Weather Attribution (WWA) afirmaron que las actividades humanas han hecho "aproximadamente entre 2,5 y 3 veces más probables" las condiciones meteorológicas que acompañaron las llamas.

En el verano austral, en Chile hubo al menos 21 muertos, cerca de 22.000 damnificados y más de 42.000 hectáreas de bosque arrasadas a mediados de enero. En Argentina, se quemaron más de 60.000 hectáreas, se evacuaron 3.000 turistas y hubo grandes afectaciones de zonas protegidas al inicio de 2026.

"Veranos significativamente más secos" están afectando sectores de ambos países, señaló un comunicado de la WWA, que evalúa el papel del cambio climático en fenómenos meteorológicos extremos.

El estudio mostró que las regiones afectadas "recibieron entre un 20 y 25% menos de lluvias", calculó la WWA.

El motivo de la disminución, según Clair Barnes, del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, fue la quema de combustibles fósiles, que emite gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

El fenómeno climático La Niña acompaña un papel, aunque menor, al contribuir a las condiciones secas.

Esta combinación entre La Niña y el cambio climático causado por humanos creó "una aridez propicia para los incendios", resumió Juan Antonio Rivera, del instituto público de investigación científica argentino Conicet.

Otra actividad humana, como las plantaciones de pinos más inflamables, también fue mencionada en el documento por aumentar el riesgo de llamas más intensas.

En la Patagonia argentina, el fuego amenazó especialmente a los alerces, árboles abundantes en el parque nacional del mismo nombre, patrimonio mundial de la Unesco, y que pueden vivir hasta 3.000 años.

Según Rivera, es imposible evaluar el impacto preciso de los incendios sobre ellos.

Los científicos señalaron también una reducción de la financiación para la gestión de incendios y los sistemas de respuesta en Argentina bajo el presidente Javier Milei, que impulsa fuertes recortes presupuestarios.

"En un gobierno donde se desconoce el cambio climático como consecuencia de las actividades humanas, donde la naturaleza ocupa un lugar secundario, tenemos estas situaciones donde los incendios causan más impactos de lo que deberían", dijo Rivera.