Cierran mesas de elección presidencial en Chile para elegir a sucesor de Gabriel Boric

16 de noviembre 2025 - 17:01

Santiago, Chile/Las mesas de votación de la elección presidencial en Chile comenzaron a cerrar este domingo a las 18H00 (21H00 GMT) y se inició el conteo de votos para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, constató la AFP.

Los favoritos, de acuerdo a sondeos previos a la veda, son la izquierdista Jeannette Jara, afiliada al Partido Comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast, seguido de cerca por el libertario Johannes Kaiser.

En estos comicios de voto obligatorio debían sufragar más de 15,6 millones de electores.

