Cocaleros refuerzan seguridad de Evo Morales por presencia de la DEA en Bolivia

Seguidores del expresidente Evo Morales reforzaron la seguridad en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y cocalero en el centro de Bolivia, ante el temor de que sea detenido y extraditado a Estados Unidos con apoyo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), informaron este martes a la AFP fuentes cercanas al exmandatario.

El refuerzo de seguridad ocurre luego de que el gobierno del centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre, anunciara el retorno de la DEA al país, tras haber sido expulsada en 2008 durante la presidencia de Morales.

El líder indígena, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, evade desde hace más de un año una orden de detención por un caso de trata de una menor, acusación que rechaza. Actualmente es protegido por una guardia campesina en el Trópico de Cochabamba, donde sus seguidores temen que una eventual captura derive en un proceso por narcotráfico o terrorismo y en una posterior extradición.

“Creemos que el gobierno quiere utilizar a la policía con agentes infiltrados de la DEA para detenerlo y luego intentar inculparlo con alguna denuncia, ya sea de narcotráfico o de terrorismo, para extraditarlo a Estados Unidos”, afirmó a la AFP Aquilardo Caricari, dirigente cocalero cercano a Morales.

La tensión aumentó tras el sobrevuelo de un helicóptero el pasado 8 de enero en el que participaron funcionarios de la DEA. Desde entonces, Morales no ha reaparecido en medios ni en actos públicos. Sus partidarios aseguran que contrajo dengue y que se encuentra “a resguardo” fuera de Lauca Eñe, el poblado que había convertido en su cuartel general.

Según Caricari, la guardia que protege a Morales pasó de unos 2.000 campesinos a cerca de 7.000, y la región se mantiene en alerta máxima.

El contexto coincide con una intensificación de la lucha contra el crimen transnacional por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump. A inicios de enero, Washington capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas, trasladándolo a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú, según datos de la ONU. Durante el gobierno de Morales, tres altos jefes policiales antidrogas fueron encarcelados por delitos relacionados con el narcotráfico, dos de ellos extraditados a Estados Unidos.

El caso más reciente fue el del coronel Maximiliano Dávila, extraditado en 2024, acusado de participar presuntamente en la exportación de una tonelada de cocaína.