Colombia revela ubicación en el Pacífico de sobrevivientes de embarcaciones 'bombardeadas'

El presidente colombiano es uno de los mayores críticos en la región del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico para supuestamente atacar al narcotráfico .

Bogotá, Colombia/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este viernes la supuesta ubicación de sobrevivientes de embarcaciones “bombardeadas” en el océano Pacífico, donde Estados Unidos ataca a presuntas lanchas del narcotráfico.

El mandatario colombiano no precisó a qué hecho se refiere. En una imagen de un mapa publicada en la red social X, marcó un punto al sur del estado mexicano de Oaxaca y al oeste de Costa Rica.

Petro aseguró que esa “parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron” de las embarcaciones bombardeadas.

Además, sostiene que en el ataque murieron “tres personas”. Estados Unidos aseguró el miércoles que tres “narcoterroristas”, a bordo de una embarcación que viajaba en “convoy”, murieron durante una operación militar contra el tráfico de drogas.

También indicó que los “narcoterroristas restantes” abandonaron las otras embarcaciones, “saltando por la borda”. Washington no detalló en ese momento la ubicación.

Petro agregó que la fuerza naval de Colombia está “dispuesta a colaborar” en la ubicación de los presuntos sobrevivientes, e hizo un llamado a “todos los gobiernos de la zona” a unirse.

El presidente colombiano es uno de los mayores críticos en la región del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico para supuestamente atacar al narcotráfico.

Defiende que los lancheros son víctimas de los capos de la cocaína y que en varias ocasiones ni siquiera transportaban droga. Al menos 110 personas han fallecido en este tipo de ataques desde septiembre, de acuerdo con cifras de Estados Unidos.

Donald Trump anunció recientemente la destrucción de un muelle utilizado para el narcotráfico en Venezuela. Luego, Petro aseguró que conocía de un ataque en el estado venezolano de Maracaibo. Sin embargo, al parecer estas sospechas provienen de especulaciones en redes sociales, tras un incendio en una fábrica de químicos llamada Primazol.

El jefe de la empresa refutó las afirmaciones de Petro, quien suele compartir en su cuenta de X noticias no verificadas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, evitó el jueves referirse al ataque anunciado por Trump en una entrevista.