Condenan a exabogado de Álvaro Uribe a siete años de prisión domiciliaria por soborno en Colombia

El exparamilitar Monsalve había relacionado a Uribe y a su hermano Santiago con la creación de un grupo paramilitar en una hacienda familiar. Cadena se reunió con Monsalve en prisión para intentar que cambiara su versión. Pero Monsalve grabó la conversación con una cámara instalada en su reloj y se convirtió en testigo clave del caso.

colombia/Un exabogado del expresidente colombiano Álvaro Uribe fue condenado este martes a siete años de prisión domiciliaria por sobornar a un paramilitar, en el mismo entramado que convirtió a Uribe en el primer exmandatario condenado en la historia del país.

A principios de agosto, el expresidente (2002-2010) fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por manipular a paramilitares para que lo desvincularan de estos sangrientos escuadrones antiguerrilla.

Luego, la justicia condenó a su exabogado Diego Cadena como "coautor" del crimen por ofrecer beneficios a un exparamilitar encarcelado, Juan Guillermo Monsalve, a cambio de que testificara a favor de Uribe.

Se resuelve "condenar a Diego Cadena como coautor penalmente responsable del delito de soborno", dijo el juez durante la lectura del fallo.

Además, deberá pagar una multa de cerca a 130.000 dólares. La contraparte y la fiscalía anunciaron que apelarán la sentencia.

El proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema al senador y precandidato presidencial izquierdista Iván Cepeda por asegurar públicamente que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

Pero en 2018, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos, después de que sus acusaciones contra Cepeda se volvieran en su contra.

Ambas sentencias aún deben ser ratificadas en segunda instancia.

De vestimenta impecable y presencia solemne, Cadena es conocido por defender a grandes narcos, como el líder del "Clan del Golfo", alias Otoniel, extraditado a Estados Unidos.

"De día, abogado. De noche, abogángster", es una de las frases célebres de Cadena, surgida de una conversación telefónica con su novia interceptada por la justicia.

Según la fiscalía, el abogado destinó unos 15.000 dólares para sobornos.

Uribe, de 73 años y uno de los políticos más influyentes del país, sostiene que el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda en el poder.

En libertad mientras se resuelve la segunda instancia, Uribe, líder del partido derechista Centro Democrático, participa en la precampaña para las presidenciales de 2026.

La condena a Uribe abre la puerta a otras investigaciones que lo vinculan con paramilitares y otras graves violaciones a los derechos humanos en los peores años del conflicto.