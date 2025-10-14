TVN plus En vivo

Un muerto tras explosión en zona comercial de puerto de Ecuador

Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Los restos de un presunto coche bomba que explotó frente a un centro comercial se muestran en el norte de Guayaquil, Ecuador, el 14 de octubre de 2025. Una persona murió y varias resultaron heridas después de una explosión el martes en una concurrida zona comercial del puerto ecuatoriano de Guayaquil, que quedó en caos, según imágenes difundidas por las autoridades locales.
AFP - Agencia
14 de octubre 2025 - 21:21

Guayaquil, Ecuador/Una persona murió y varias están heridas tras una explosión este martes en una zona comercial y transitada del puerto ecuatoriano de Guayaquil que quedó en medio del caos, según imágenes difundidas por autoridades locales.

La empresa pública de seguridad de la conflictiva ciudad indicó en X que atiende "la emergencia ocasionada por la detonación de artefactos explosivos" y publicó fotos de la vía cerrada por autos de policía y camiones de bomberos.

"Cerca de las 18:00 (locales, 23H00 GMT) escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock", dijo a la AFP la doctora Samantha Vera, de 40 años, que trabaja en una zona aledaña. Los bomberos registraron un muerto y un "incendio vehicular".

"Paramédicos brindan atención a varias personas heridas", añadió en X sin precisar cuántas. La zona donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

"Fue terrible, fue un estruendo horroroso", contó Claudia Quimí, propietaria de una peluquería cercana donde "vibraron vidrios". La policía investiga qué ocurrió: "se trató de una explosión, cuyas causas están siendo determinadas por nuestros equipos especializados", señaló en un comunicado.

Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa. Por su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.

