Gabinete aprueba ajustes en zonas francas y medidas de control para café tostado en Panamá

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes varias decisiones clave que impactan la gestión de zonas francas, la comercialización de café tostado, con el objetivo de optimizar el uso de bienes estatales y garantizar la protección de la economía nacional.

Zona Franca Estatal de Davis

Mediante la Resolución N°22-25, el Gabinete emitió un concepto favorable para que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas reduzca la superficie de la Zona Franca Estatal de Davis, ubicada en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. La zona pasará de su extensión original de 5.2 hectáreas a un área operativa de 9,832.32 m², aplicando una excepción de menos de dos hectáreas.

Esta decisión se sustenta en la Ley 32 de 2011 y el Decreto Ejecutivo N°62 de 2017, y responde a la solicitud de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), que administra la zona franca en calidad de promotor y operador. La UABR explicó que la zona se encontraba en estado de abandono, sin actividad económica ni retorno de inversión, y que carecen de recursos para mantenerla operativa.

Además, se informó que existe una propuesta de desarrollo alternativo bajo otro régimen económico, la Zona Libre de Colón, destinada a aprovechar la superficie actualmente en desuso.

Controles sobre la importación de café tostado

En otra resolución, el Gabinete aprobó el Decreto N°116-25, que extiende por seis meses la vigencia del Decreto de Gabinete N°5 de 2021, el cual regula la comercialización del café tostado, producto esencial para la economía panameña. Esta medida protege los intereses de más de 7,700 trabajadores del sector y regula unos 230 mil quintales de grano cosechados anualmente.

El decreto responde a incumplimientos detectados en las normas nacionales de salud pública relacionadas con el café tostado, asegurando la calidad y seguridad del producto. Además, se ampara en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que permite restricciones a la importación para garantizar el cumplimiento de normas de control y comercialización.

La medida fue recomendada durante la reunión de la Cadena Agroalimentaria de Café el 26 de septiembre de 2025 y posteriormente respaldada por la Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional el 6 de octubre de 2025.

Autorización para la Zona Libre

Finalmente, el Gabinete aprobó la firma del contrato de operación y administración de una Zona Libre de Combustible con la empresa Puma Marine, S.A., ubicada en Cristóbal, Colón. La infraestructura contará con una capacidad instalada de 545 mil barriles y una inversión de 51 millones de dólares, generando empleos especializados.

El contrato, oficializado mediante la Resolución N°89-25, incluye la operación, mantenimiento y administración de tanques, estaciones de bombeo, muelles y ductos destinados a petróleo crudo, semiprocesado, productos derivados, gas natural y biocombustibles. La decisión se tomó tras recomendaciones de la Contraloría General de la República, atendidas por la Secretaría Nacional de Energía, para optimizar la operación a favor de Puma Marine, S.A.