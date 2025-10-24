Lista Clinton | EEUU sanciona al presidente Gustavo Petro, su familia y a su mano derecha

Esas sanciones se producen pese a "luchar contra el narcotráfico durante décadas", reaccionó Petro.

Washington, Estados Unidos/El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás Petro, que está en medio de un juicio penal por supuestamente recibir unos 100,000 dólares de un exnarcotraficante que pagó una condena en Estados Unidos para la campaña de su padre en 2022, así como el ministro del Interior Armando Benedetti, su mano derecha.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que Estados Unidos le impuso sanciones económicas pese a "luchar contra el narcotráfico durante décadas" y anunció que no dará "ni un paso atrás", en medio de fuertes tensiones con Donald Trump.

Petro sostiene que los asesores de Trump son cercanos a narcotraficantes y asegura que los capos de la cocaína viven cómodamente en ciudades de Estados Unidos como Miami.

"Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína", escribió Petro en la red X.

"Ni un paso atrás y jamás de rodillas", agregó.

Petro fue acusado el domingo por Trump, que no ha presentado pruebas, de ser un "líder del narcotráfico" y anunció el fin de la ayuda económica a Colombia en represalia al alto nivel de producción de droga en el país sudamericano.

Las sanciones de este viernes involucran a la esposa del mandatario, Verónica Alcocer, y a su hijo mayor Nicolás Petro.

El primogénito del mandatario asegura que el dinero no llegó a las finanzas de la campaña.

También fue sancionado Benedetti, el funcionario más cercano a Petro y uno de sus mayores aliados durante la campaña presidencial.

Benedetti, exembajador de Venezuela y ante la FAO en Roma, se refirió a Estados Unidos como un "imperio" "injusto", cuya lucha antidrogas es "una farsa armamentista".

"Para Estados Unidos, un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home", agregó el ministro del Interior.

Petro se opone a los ataques de Washington contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que hasta el momento dejan una cuarentena de muertos.