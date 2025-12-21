Expresidenta argentina Kirchner fue operada por una apendicitis

El sanatorio informó que se le realizó una cirugía laparoscópica , que confirmó el diagnóstico de “apendicitis con peritonitis localizada” , y que la paciente evoluciona “sin complicaciones postoperatorias” .

Buenos Aires, Argentina/La expresidenta argentina, Cristina Kirchner, fue operada el sábado por una apendicitis y evoluciona “sin complicaciones”, informó el sanatorio Otamendi en un parte médico.

Kirchner había sido internada el sábado en ese centro médico de Buenos Aires tras presentar una dolencia abdominal.

El sanatorio informó que se le realizó una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de “apendicitis con peritonitis localizada”, y que la paciente evoluciona “sin complicaciones postoperatorias”.

La expresidenta fue trasladada al centro médico con autorización judicial desde su departamento en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.

Cristina Kirchner, de 72 años, fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023.