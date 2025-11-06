Expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez sale de prisión tras anulación de condena

La política de derecha dejó el penal de mujeres de La Paz a las 14:58 GMT, mientras ondeaba una bandera boliviana ante el recibimiento de sus familiares y seguidores.

Bolivia/La exmandataria de Bolivia Jeanine Áñez fue excarcelada este jueves de una prisión de La Paz donde estuvo recluida por más de cuatro años y medio por un presunto golpe de Estado, luego de que su sentencia fuera anulada, constataron periodistas de la AFP.

Áñez, abogada de 58 años, fue encarcelada en 2021 y condenada el año siguiente a 10 años de prisión por el delito de "resoluciones contrarias a la ley", en un caso en que se le acusaba de asumir ilegalmente la presidencia luego de la renuncia de Evo Morales en 2019.

La política de derecha dejó el penal de mujeres de La Paz a las 14:58 GMT, mientras ondeaba una bandera boliviana ante el recibimiento de sus familiares y seguidores.

"Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria", dijo con un altavoz a la puerta del centro penitenciario.

Después de las elecciones de 2019, en las que Evo Morales salió reelecto en medio de acusaciones de fraude de la oposición, el país se hundió en una crisis social, con protestas masivas. El líder cocalero renunció.

Áñez, entonces parlamentaria y segunda vicepresidenta del Senado, asumió el poder en noviembre de 2019 en una sesión en la que no participó el oficialismo. Gobernó hasta 2020, año en que fue relevada por el izquierdista Luis Arce.

"Jamás hubo un golpe de Estado. Lo que hubo fue un fraude electoral que nos llevó a todos los bolivianos a reclamar nuestro derecho a que los votos sean respetados", dijo este jueves la exmandataria.