FMI aprueba desembolso de USD 630 millones para Ecuador tras cuarta revisión de acuerdo

ecuador/El Fondo Monetario Internacional (FMI) saludó este jueves el desempeño económico de Ecuador y le otorgó una nueva ayuda de 630 millones de dólares, después de que el país latinoamericano superara la cuarta revisión del programa de crédito a 48 meses.

La revisión de las cuentas de Ecuador demostró que "las autoridades están tomando acciones decisivas para reforzar la sostenibilidad fiscal y los colchones de liquidez, al tiempo que protegen a los más vulnerables", explicó el comunicado del Fondo.

En mayo de 2024, la organización financiera aprobó un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) a cuatro años para el país latinoamericano.

En julio anunció que esa línea de crédito aumentaba de 4.000 a 5.000 millones de dólares, y con esta cuarta revisión ya ha desembolsado aproximadamente la mitad.

"El desempeño del programa sigue siendo sólido. Las autoridades cumplieron todos los criterios cuantitativos de desempeño a finales de octubre de 2025 para la cuarta revisión y todos los indicadores de referencia están bien encaminados" destacó el FMI.

La recuperación económica continúa superando las expectativas, y el FMI prevé un crecimiento de Ecuador del 3,4% este año.

"La tasa de pobreza también está disminuyendo. Mantener estos logros requerirá políticas prudentes sostenidas y la implementación del programa de reformas de las autoridades", reaccionó Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.