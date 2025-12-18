FMI aprueba desembolso de USD 630 millones para Ecuador tras cuarta revisión de acuerdo
En mayo de 2024, la organización financiera aprobó un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) a cuatro años para el país latinoamericano.
ecuador/El Fondo Monetario Internacional (FMI) saludó este jueves el desempeño económico de Ecuador y le otorgó una nueva ayuda de 630 millones de dólares, después de que el país latinoamericano superara la cuarta revisión del programa de crédito a 48 meses.
La revisión de las cuentas de Ecuador demostró que "las autoridades están tomando acciones decisivas para reforzar la sostenibilidad fiscal y los colchones de liquidez, al tiempo que protegen a los más vulnerables", explicó el comunicado del Fondo.
En julio anunció que esa línea de crédito aumentaba de 4.000 a 5.000 millones de dólares, y con esta cuarta revisión ya ha desembolsado aproximadamente la mitad.
"El desempeño del programa sigue siendo sólido. Las autoridades cumplieron todos los criterios cuantitativos de desempeño a finales de octubre de 2025 para la cuarta revisión y todos los indicadores de referencia están bien encaminados" destacó el FMI.
La recuperación económica continúa superando las expectativas, y el FMI prevé un crecimiento de Ecuador del 3,4% este año.
"La tasa de pobreza también está disminuyendo. Mantener estos logros requerirá políticas prudentes sostenidas y la implementación del programa de reformas de las autoridades", reaccionó Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.