Fuerte temporal en Chile deja cinco muertos y casi 100.000 personas aisladas

Las crecidas de los ríos provocaron que varios caminos quedaran bloqueados por el agua y el lodo, dejando a diversas comunidades completamente aisladas.

Un intenso temporal que afecta a Chile ha dejado al menos cinco muertos y cerca de 100.000 personas aisladas debido a la interrupción de rutas, según un nuevo balance entregado este lunes por el Gobierno, que decretó estado de catástrofe y movilizó al Ejército para las labores de rescate.

El fenómeno, que comenzó en el sur del país el 15 de julio, golpea ahora con mayor fuerza a las regiones de Coquimbo y Atacama, en el norte desértico de Chile, donde las lluvias extremas son poco frecuentes.

Las crecidas de los ríos provocaron que varios caminos quedaran bloqueados por el agua y el lodo, dejando a diversas comunidades completamente aisladas.

En zonas rurales de Coquimbo, el Ejército utilizó tractores para rescatar a personas atrapadas por las inundaciones, según mostraron medios locales.

"Hay barrios llenos de barro, de agua, inundados, personas que han perdido sus casas, sus enseres, gente que está con mucha angustia", declaró a AFP el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, cuya región se ubica a unos 460 kilómetros al norte de Santiago.

La autoridad recordó que las últimas lluvias intensas ocurrieron en 1997, pero aseguró que "nunca" habían enfrentado una situación de esta magnitud.

"Esta vez superó con creces lo que pasó en ese entonces", afirmó.

El presidente José Antonio Kast decretó el estado de catástrofe en la zona, una medida que permite el despliegue de militares, restringir la libertad de tránsito y acelerar la entrega de ayuda.

Hasta el momento, la emergencia deja un saldo de cinco fallecidos, cuatro desaparecidos, más de 1.100 viviendas destruidas o con daños severos y alrededor de 2.200 damnificados.

Fenómeno "anormal y extremo"

En Coquimbo, las inundaciones, el barro y los cortes de electricidad también provocaron interrupciones en el suministro de agua potable.

"Lo que llueve generalmente en un mes llovió (el domingo) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas", explicó el viceministro del Interior, Máximo Pavez.

Por su parte, Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, señaló que el país no enfrentaba un temporal de esta magnitud desde hace dos décadas.

"Hace bastantes años que no teníamos una condición similar", indicó a AFP.

El Ministerio de Energía informó que unas 150.000 personas permanecen sin servicio eléctrico en distintas zonas del país.

El gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer, aseguró que la emergencia sobrepasó todas las previsiones.

"La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones", señaló.

Además, debido al fuerte oleaje y a las ráfagas de viento superiores a 100 kilómetros por hora, decenas de puertos a lo largo de Chile restringieron parte de sus operaciones de manera preventiva durante la semana pasada.