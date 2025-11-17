Guerrilla ELN libera a cinco soldados secuestrados en Colombia

La Defensoría del Pueblo indicó en la red X que los recibió junto a una comisión humanitaria "en buenas condiciones de salud".

La guerrilla colombiana ELN dejó en libertad a cinco soldados secuestrados desde hace una semana en una conflictiva región fronteriza con Venezuela, informó este lunes la entidad estatal de protección de derechos humanos.

El grupo de uniformados había sido raptado en Arauca (noreste), un departamento dominado por los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), desde el 9 de septiembre.

La Defensoría del Pueblo indicó en la red X que los recibió junto a una comisión humanitaria "en buenas condiciones de salud".

El ELN, la guerrilla más longeva de América, se financia con múltiples negocios en Arauca como el tráfico de cocaína, la minería ilegal, el robo de petróleo y los secuestros con fines extorsivos.

El presidente colombiano Gustavo Petro intentó negociar su desarme, pero los diálogos quedaron sepultados luego de que los rebeldes masacraron a más de 100 personas, entre guerrilleros rivales y civiles, a principios de año en la región del Catatumbo, también limítrofe con Venezuela.