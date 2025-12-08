Hombres armados roban ocho grabados de Henri Matisse de biblioteca en Sao Paulo

El caso en la biblioteca de Sao Paulo ocurre luego de que unos delincuentes lograron introducirse en el museo parisino del Louvre en octubre y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares.

Brasilia, Brasil/Dos hombres armados invadieron este domingo una biblioteca de la metrópolis brasileña de Sao Paulo y robaron ocho grabados del artista francés Henri Matisse, informaron las autoridades.

Los delincuentes también sustrajeron cinco grabados del pintor modernista brasileño Cándido Portinari.

El robo ocurrió en la centenaria Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de la mayor ciudad de Brasil.

"La dupla sometió a una vigilante y una pareja de ancianos que visitaba el lugar", dijo la policía en una nota enviada a la AFP.

Según las autoridades, los delincuentes sacaron documentos de una cúpula de vidrio y guardaron los objetos robados en una bolsa de lona.

"Y los dos huyeron por la puerta principal", señaló la policía, que abrió una investigación.

En un comunicado, la alcaldía de Sao Paulo confirmó el robo de los grabados y señaló que agentes policiales fueron a la biblioteca para iniciar las pesquisas.

También fue reforzada la presencia policial en la zona.

Según el portal g1, los ladrones fueron identificados por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar y son buscados por las autoridades.

"Valor incalculable"

La alcaldía de Sao Paulo no ha dado cuenta por el momento del valor o la procedencia de las obras robadas de Matisse (1869-1954) y Portinari (1903-1962).

Los grabados extraídos formaban parte de una exposición sobre el movimiento modernista realizada en colaboración entre la Biblioteca Mário de Andrade y el Museo de Arte Moderno de São Paulo (MAM).

Inaugurada en octubre y titulada "Del libro al museo", la muestra reunía libros raros y obras de las décadas de 1940 y 1950. Acababa este domingo.

Una nota de septiembre de las autoridades municipales señalaba que la exposición contenía obras del acervo del MAM, pero no detallaba cuáles.

Según la Folha de S. Paulo, entre las obras extraídas hay collages del álbum "Jazz" de Matisse, publicado en Francia en 1947 y del que hay menos de 300 ejemplares en el mundo.

"El valor cultural y artístico es incalculable", afirmó el crítico de arte y curador Tadeu Chiarelli, citado por el diario. "Muy triste ese robo".

El "Jazz" forma parte de un grupo de "libros raros y fundamentales" que "acercaron a artistas e investigadores brasileños al modernismo europeo", según la nota de la exposición.

Unos 60 dibujos de Henri Matisse, uno de los grandes pintores del siglo XX, recaudaron más de 2,5 millones de dólares en una subasta de la casa Christie's en octubre, según el sitio especializado artnet.

El récord para una obra del artista francés recae en "Odalisque Couchée Aux Magnolias" (1923), subastada por 80,8 millones en 2018 por Christie's.

Los cinco grabados robados de Cándido Portinari, uno de los pintores más renombrados de la historia de Brasil, eran ilustraciones del libro "Menino de Engenho", de 1959, informó la alcaldía.

"Son obras raras, difícilmente alguien las comprará", apuntó Chiarelli.

En 2007, el cuadro de Portinari "Labrador de Café" fue robado del Museo de Arte de Sao Paulo (Masp) y luego recuperado.

El caso en la biblioteca de Sao Paulo ocurre luego de que unos delincuentes lograron introducirse en el museo parisino del Louvre en octubre y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares.