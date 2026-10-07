Kast da marcha atrás en su reforma de seguridad ante escaso apoyo en Chile

Chile se mantiene como uno de los países más seguros de América Latina, pero los homicidios y secuestros han aumentado en los últimos años.

El gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el retiro en el Congreso de su proyecto de reformas a la seguridad, el cual generó escasos apoyos y severas críticas de diversos sectores políticos, incluido el propio oficialismo.

El paquete proponía ocho modificaciones a la Constitución, entre las que destacaba la creación de un estado crítico de excepción que podría decretarse por 240 días sin aprobación del Parlamento, restringiendo libertades de movimiento y reunión en caso de grave amenaza a la seguridad pública.

Su retiro este martes por la noche representa un duro golpe para el mandatario de ultraderecha, dado que el endurecimiento de las medidas de seguridad constituyó uno de los ejes centrales de su campaña electoral de mano dura contra el crimen.

Una comisión del Senado trabajó paralelamente en una propuesta alternativa para reemplazar la iniciativa del Ejecutivo. El Gobierno optó por respaldar este nuevo proyecto, ingresado formalmente el miércoles.

«Dado ese trabajo [de los senadores] y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado», declaró en un mensaje televisado desde el Congreso el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Puntos clave del nuevo proyecto:

Calificar al crimen organizado como una amenaza contra los derechos fundamentales.

como una amenaza contra los derechos fundamentales. Segregar a los reclusos para prevenir la comisión de delitos desde las cárceles.

para prevenir la comisión de delitos desde las cárceles. Establecer la duración de los estados de emergencia en 30 días, requiriendo autorización parlamentaria para cualquier prórroga.

La propuesta original de Kast fue ampliamente reprobada por legisladores de diversos bloques, incluidos aliados derechistas y miembros de la coalición de gobierno. Asimismo, la ONG internacional Human Rights Watch expresó su preocupación por el estado de excepción planteado y por facultades adicionales como la interceptación de comunicaciones y la requisación de bienes.

En septiembre, cientos de manifestantes se movilizaron en las calles de Santiago para rechazar las reformas, registrándose enfrentamientos con las fuerzas policiales.

Contexto de seguridad en Chile

Aunque Chile se mantiene como uno de los países más seguros de América Latina, los homicidios y secuestros han aumentado en los últimos años debido a la incursión de bandas criminales como el Tren de Aragua.