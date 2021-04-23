LATAM Airlines suspende vuelos a Isla de Pascua por protestas en aeropuerto

La aerolínea LATAM Airlines anunció este viernes la suspensión temporal del único vuelo de carga que mantenía semanalmente hacia la turística a Isla de Pascua, tras una manifestación en el aeropuerto de esta localidad chilena contra de la llegada de personas no residentes, debido a la pandemia de covid-19.

Más de un centenar de pobladores de la isla ingresaron el jueves hasta la pista del aeropuerto internacional de Mataveri, en protesta por la llegada de una decena de personas desde el continente a bordo del vuelo de LATAM que semanalmente transporta víveres y cargamento para abastecer a este paradisíaco lugar, ubicado en el Océano del Pacífico.

"Tras el ingreso de individuos no autorizados a sus instalaciones, LATAM Airlines Group suspenderá temporalmente sus operaciones cargueras hacia la isla hasta que se tomen las medidas para regularizar la situación", indicó una nota de LATAM.

Los manifestantes ingresaron a pie y en vehículos hasta la pista para impedir que los pasajeros descendieran del avión con el fin de evitar contagios de covid-19 en la isla.

Desde hace meses, no se han registrado nuevos casos de coronavirus en el territorio insular, luego que se canceló la llegada de turistas.

Al menos seis de los pasajeros fueron impedidos de bajar del avión y tuvieron que retornar al continente, según medios locales.

LATAM "espera retomar la operación en cuanto existan las condiciones apropiadas", dijo la empresa.

La isla se encuentra a 3.700 km del territorio continental, y antes de la pandemia era muy visitada por turistas extranjeros principalmente por sus enigmáticos Moais, estatuas monolíticas con rostros humanos.