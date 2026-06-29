Mercosur da fuerte respaldo a un gobierno de paz en Bolivia

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, cuyo país ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, abrió la reunión de ministros de Relaciones Exteriores con un contundente mensaje de apoyo al mandatario boliviano.

Los cancilleres del Mercosur expresaron este lunes un fuerte respaldo al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, en medio de las protestas, bloqueos de carreteras y llamados a su renuncia que han marcado las últimas semanas en Bolivia. El pronunciamiento se produjo en la antesala de la 68.ª Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se celebrará este martes en Asunción, Paraguay.

Durante las últimas siete semanas, varias ciudades bolivianas han enfrentado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos debido a los bloqueos de rutas impulsados por sindicatos, organizaciones indígenas y cocaleros, quienes exigen la salida de Paz en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, cuyo país ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, abrió la reunión de ministros de Relaciones Exteriores con un contundente mensaje de apoyo al mandatario boliviano.

"El sistemático bloqueo de rutas y la continua violencia en las calles, afectando gravemente la vida cotidiana de la población y pretendiendo subvertir el orden constitucional de la República de Bolivia, son inaceptables", afirmó.

Ramírez agregó que "no debemos olvidar jamás que la estabilidad democrática y el orden constitucional de cada uno de nuestros países constituyen un interés común y un principio rector del Mercosur", durante la apertura de la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común.

Acuerdo con Japón, entre los temas clave

Los presidentes del Mercosur se reunirán este martes para dar inicio a las negociaciones de un acuerdo de asociación económica con Japón, similar a un tratado de libre comercio (TLC).

El proceso llega después de dos reuniones celebradas en enero y marzo de este año, en las que Japón y los países miembros del bloque —Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia— intercambiaron información sobre áreas de interés y sensibilidades mutuas, según un comunicado del Mercosur.

Asistencia de mandatarios

La semana pasada, Ramírez confirmó la participación de siete jefes de Estado de la región, entre ellos el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En tanto, la asistencia del mandatario argentino Javier Milei permanecía en duda tras la renuncia, el domingo, de su jefe de Gabinete en medio de la crisis política que atraviesa Argentina.

También se espera la presencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y del líder opositor chileno José Antonio Kast, quienes participarán en la cumbre que se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en las afueras de Asunción.

Acuerdo con la Unión Europea

Durante la presidencia pro tempore de Paraguay, el Mercosur logró concretar la firma de un histórico acuerdo con la Unión Europea, considerado un hito tras más de 25 años de negociaciones.

Este martes, Uruguay asumirá la presidencia rotativa del bloque.

En su intervención, que se extendió por poco más de 20 minutos, Ramírez también pidió una distribución equitativa de los beneficios derivados del acuerdo firmado en enero, cuya ratificación por parte de la Unión Europea aún está pendiente.