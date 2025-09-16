Multitudinaria marcha antiminería en Ecuador pese a estado de excepción

Noboa declaró el estado de excepción bajo el argumento de que los focos de protesta surgidos el lunes "han provocado complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos".

Ecuador/Decenas de miles de personas marcharon este martes en el sur de Ecuador en rechazo a un proyecto minero, pese a que el presidente Daniel Noboa declaró un estado de excepción para frenar protestas contra su decisión de eliminar el subsidio al diésel.

Con el fin del subsidio, el costo del diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, lo que desató protestas en varios puntos del país.

El mandatario declaró este martes y por 60 días la emergencia por "grave conmoción interna" y suspendió la libertad de reunión en siete de las 24 provincias del país, entre ellas Azuay.

Pese a ello, una multitud se congregó en su capital, Cuenca, para protestar contra el proyecto de minería Loma Larga, a cargo de la firma canadiense Dundee Precious Metals.

Al grito de "Noboa y minería, la misma porquería", estudiantes, trabajadores, ancianos e indígenas marcharon para defender el páramo de Quimsacocha que abastece de agua a Cuenca y donde se asienta el proyecto.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, estimó que la protesta pacífica, que estaba prevista desde hace varias semanas y coincidió con las manifestaciones por el diésel, reunió a entre 80.000 y 100.000 personas, la más grande que ha enfrentado hasta ahora el gobierno de Noboa.

Por otra parte, la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció el martes bloqueada con piedras y montículos de tierra colocados por manifestantes que se oponen al aumento del precio del diésel.

Además de las provincias de Azuay y Pichincha (cuya capital es Quito), están bajo estado de excepción Carchi, Imbabura, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.

Cuidar la "casa común"

"Nunca ha habido esta cantidad de gente en la calle. Todo el mundo ha comprendido (…) que si contaminamos el agua no tenemos qué beber", dijo a la AFP Hernán Bravo, un jubilado de 73 años.

Los manifestantes llevaban carteles con las leyendas "el páramo es cuna de vida" y "Quimsacocha no se toca". La marcha culminó con una misa presidida por el cardenal Luis Cabrera, quien llamó a cuidar "nuestra casa común".

Cuenca "ha dado un mensaje al mundo entero de cómo tenemos que preservar los temas de la naturaleza, porque llegará el día en que el gramo de oro y el barril de petróleo cuesten menos que lo que cuesta un litro de agua", afirmó el alcalde Zamora.

"Cuenca ha dicho que ese proyecto no se va a hacer y punto", sentenció.

Más protestas por el diésel

Noboa declaró el estado de excepción bajo el argumento de que los focos de protesta surgidos el lunes "han provocado complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos" y afectan el "libre tránsito de las personas" y afectan varios sectores de la economía.

Y autorizó a las fuerzas policiales y militares a "impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana".

Pese a estas medidas, estudiantes universitarios convocaron para la tarde del martes una protesta en Quito contra el aumento del diésel, mientras que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) tiene previsto marchar el 23 de septiembre por esta misma causa.

Los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) enfrentaron violentas protestas lideradas por la mayor organización indígena del país (Conaie), tras su intento de elevar el precio de los combustibles.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, exigió desde Cuenca la derogación del decreto que elimina el subsidio al diésel debido a que "perjudica al sector empobrecido, al pueblo ecuatoriano". La organización se reunirá el jueves para definir acciones ante el alza del precio del diésel