El mundo 'no soporta más' el modelo basado en uso intensivo de energías fósiles, dice Lula en la COP30

Brasil/El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este viernes que el mundo "no soporta más el modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles", durante la cumbre de líderes previa a la COP30 en Belém.

Lula volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la transición energética, dos años después de que el mundo adoptara en la COP28 de Dubái un compromiso de salir progresivamente de las energías fósiles.

Las decisiones sobre el sector energético "definirán nuestro éxito o fracaso en la batalla contra el cambio climático", sostuvo Lula durante un discurso en una sesión dedicada al tema junto a otros líderes.

En Brasil, el mandatario de izquierda enfrenta críticas de ambientalistas por haber impulsado este año un megaproyecto de exploración petrolera marítima cerca de las costas amazónicas.

Lula argumenta que las ganancias de la explotación de hidrocarburos son necesarias para financiar la transición.

Esa alternativa "permanece como un camino válido para los países en desarrollo", defendió.