Noboa espera superar crisis diplomática con Colombia tras presidenciales

La semana pasada, Colombia y Ecuador elevaron al 100% los aranceles a las importaciones en ambos sentidos y pidieron el retorno de sus embajadores.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo el lunes que espera lograr una solución a la crisis diplomática y comercial con Colombia tras las elecciones de mayo en ese país vecino.

Ambas naciones están enfrentadas desde febrero por los reproches del derechista Noboa sobre la supuesta falta de apoyo de su homólogo izquierdista, Gustavo Petro, al combate al narcotráfico en la frontera común.

Lo que comenzó como una guerra arancelaria escaló a una crisis diplomática luego de que Petro se refiriera como "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Condenado por diferentes casos de corrupción, Glas es un aliado del exmandatario Rafael Correa, acérrimo enemigo de Noboa.

La semana pasada, Colombia y Ecuador elevaron al 100% los aranceles a las importaciones en ambos sentidos y pidieron el retorno de sus embajadores.

"No tengo gran esperanza de que Petro cambie", dijo Noboa en una entrevista radial el lunes, al ser consultado sobre la relación entre los dos países, que mantenían un importante intercambio comercial.

El presidente ecuatoriano sostiene que, debido al descubrimiento de Colombia en la línea limítrofe de unos 600 kilómetros, Ecuador debe destinar unos 400 millones de dólares para enfrentar la inseguridad.

"Esperamos que después de estas elecciones nos podamos sentar y darle una solución a largo plazo a este problema que tenemos en la frontera", manifestó.

Colombia celebrará elecciones el próximo 31 de mayo. La campaña está marcada por el asesinato el año pasado del senador Miguel Uribe, quien buscaba ser el candidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático.

El domingo, el gobierno colombiano reforzó la seguridad de una candidata de oposición por amenazas de muerte.