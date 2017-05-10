OEA posterga reunión de canciller dedicada a la crisis de Venezuela

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) debió postergar al lunes la definición de una fecha para una reunión de cancilleres dedicada a Venezuela, al no lograr acuerdo sobre una propuesta para el 22 de mayo.

Al fin de una confusa reunión en que dejó al descubierto evidentes divisiones, la entidad decidió este miércoles que el Consejo Permanente convoque para el lunes una sesión extraordinaria para tratar de fijar la fecha del encuentro.

Originalmente, una propuesta de Canadá sugería que la reunión de cancilleres se realizara en Washington el 22 de mayo, pero la delegación de Ecuador sugirió el día 29 para que no se superponga con la investidura del nuevo presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

La discusión cambió de rumbo después que delegaciones de países caribeños expresaron su insatisfacción con la forma en que se realizaron las consultas relativas a la reunión de cancilleres y objetaron ser llamados a decidir sobre una fecha.

El representante de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, llegó a decir que la realización de "reuniones secretas" para tratar de negociar posiciones sobre la cuestión de la reunión de cancilleres sobre Venezuela era "absolutamente inaceptable".

"Varias delegaciones fueron excluidas de cualquier discusión y seguimos sin conocer cuáles son los resultados que se pretenden de la reunión de cancilleres", dijo Sanders, en una posición que fue apoyada por países como San Vicente y Granadinas o Saint Kitts y Nevis.

Ante la secuencia de reclamos, el embajador de México, Alfonso de Alba, apuntó en el plenario que los países del Consejo estaban "obligados a atender a esas preocupaciones".

"El tiempo apremia"

Finalmente, ante la evidente insatisfacción de diversas delegaciones, Ecuador propuso que la decisión fuese postergada hasta el lunes, para que los diplomáticos puedan consultar con sus capitales y definir también qué se espera conseguir con la reunión de cancilleres.

La delegación de Canadá aceptó que la decisión sobre la fecha fuese postergada hasta el lunes, pero recordó que "el tiempo apremia en Venezuela".

El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 26 de abril la convocatoria de una reunión de consultas a nivel de cancilleres para discutir la crisis política en Venezuela, en una decisión que llevó al gobierno venezolano a iniciar su retirada del ente continental.

Aunque la salida completa de Venezuela de la OEA tomará dos años, la delegación ya no participa de las discusiones del Consejo Permanente, y por lo tanto durante la reunión de este miércoles su silla permaneció vacía.

Aunque la discusión se centró precisamente en Venezuela, el único diplomático que se refirió a la silla vacía fue precisamente Sanders, quien apuntó que esa ausencia debía ser "motivo de lamento para todos los países" representados en la organización.

En la sesión de este miércoles, el Consejo Permanente también aprobó que la sede de la próxima Asamblea General de la OEA se realizará en Cancún, México, del 19 al 21 de junio.

Igualmente, aprobó el nombramiento del magistrado colombiano Luis Vargas Silva para ser nuevo integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).