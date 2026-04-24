Polémica ley de glaciares de Milei enfrenta primer obstáculo judicial

El gobierno de la provincia de La Pampa presentó un amparo en la justicia federal tan pronto se aprobó la reforma en el parlamento, el mismo 9 de abril.

Argentina/Un juzgado federal argentino ordenó suspender en la provincia de Santa Cruz —que alberga el turístico glaciar Perito Moreno— una polémica ley impulsada por el presidente Javier Milei que permite a los gobiernos locales redefinir áreas de explotación minera en la zona periglaciar.

Aprobada en el Congreso el 9 de abril pese a la fuerte resistencia de activistas ambientales, la reforma a la llamada “Ley de glaciares” fue promulgada este viernes por el Poder Ejecutivo, y ya encontró su primer obstáculo judicial.

Organizaciones ambientales advierten que la medida agravará la crisis climática y que la exploración minera o petrolera en áreas periglaciares puede poner en riesgo las fuentes de agua.

El amparo se dio a partir de una demanda colectiva del Concejo Deliberante de El Calafate, localidad distante a unos 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, una monumental masa de hielo de 30 km de largo y 70 metros de altura en la Patagonia.

La presentación judicial pedía que se declarara la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta” de la reciente reforma a la ley, según el fallo publicado por medios locales.

El juzgado resolvió dar cabida a la medida cautelar que suspende de manera inmediata los efectos de la ley en la jurisdicción mientras se prolonga el análisis del planteo por el “peligro” que podría suponer su ejecución.

“La eventual implementación de un régimen normativo que reduzca los estándares de protección ambiental podría habilitar la realización de actividades con impacto sobre ecosistemas de alta fragilidad”, argumentó el juez.

Aunque la resolución suspende la aplicación de la ley solo en Santa Cruz, anticipa una serie de amparos judiciales que se extenderán al resto de Argentina.

El gobierno de la provincia de La Pampa presentó un amparo en la justicia federal tan pronto se aprobó la reforma en el parlamento, el mismo 9 de abril.

Organizaciones de juristas y de ecologistas presentaron esta semana una demanda ante la Suprema Corte de Justicia.

Además, la organización ecologista Greenpeace impulsa una demanda colectiva y se preparan presentaciones en al menos otras seis provincias, de acuerdo con el portal Ámbito.

Argentina tiene unos 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.