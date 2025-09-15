Petro anuncia retiro de certificación a Colombia como aliado antidrogas por parte de EEUU

Colombia/El presidente colombiano Gustavo Petro anunció ese lunes que Estados Unidos le quitó la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, sin ahondar en detalles.

La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

"Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína", dijo el mandatario izquierdista en un consejo de ministros. Estados Unidos no se ha pronunciado sobre la decisión.

Información en desarrollo...