Petro convoca a movilización en Colombia para despedirse días antes de la investidura de su sucesor

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó el domingo a protestas el 20 de julio para defender sus reformas de izquierda y anunció un discurso de despedida ese día, antes de la posesión del ultraderechista Abelardo de la Espriella en agosto.

El primer presidente izquierdista en la historia de Colombia cuestiona los resultados de las reñidas elecciones en las que De la Espriella venció por menos del 1% a su heredero político, el senador Iván Cepdeda.

"Los invitamos este 20 de julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia", dijo en X el primer presidente izquierdista en la historia del país.

El mensaje, algo ambiguo, confirma que el mandatario no realizará su balance de cierre en las fechas habituales al término de su mandato. Sin embargo, no precisa si se ausentará de la investidura de su sucesor, un abogado millonario respaldado por Donald Trump.

"20 de julio día de movilización general (...) Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró", añadió Petro, que aumentó el salario mínimo en cifras récord y disminuyó la pobreza y el desempleo.

Las protestas coinciden con el Día de la Independencia de Colombia y la posesión del nuevo Congreso donde la izquierda sigue siendo la bancada más numerosa.

La derecha teme un estallido de protestas como las que respaldó Petro durante el gobierno de su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejó decenas de heridos y muertos entre 2019 y 2021 en medio de una fuerte represión policial.

De nacionalidad estadounidense y colombiana, De la Espriella se ha declarado "enemigo acérrimo" de la izquierda y ha prometido llevar a Petro y sus aliados ante tribunales estadounidenses.

De su lado, Cepeda dijo que se declarará en "desobediencia civil" frente al abogado si este no renuncia a su nacionalidad estadounidense, cesa "toda persecución contra" Petro y desiste "de cualquier intento de extraditarlo" a Estados Unidos.

Sin experiencia en política, De la Espriella defiende la mano dura contra el crimen, promete fomentar la inversión privada y recortar el Estado en un 40%.

El ultraderechista recoge el descontento de una parte del país contra Petro por sus fallidas políticas de paz con los grupos armados en medio de la peor ola de violencia en la última década.