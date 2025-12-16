Dos policías mueren en ataque de guerrilla ELN en la tercera ciudad de Colombia

Fueron "atacados con artefactos explosivos improvisados" y murieron poco después por heridas causadas por esquirlas, dijo el general Henry Bello, comandante de policía de Cali.

Colombia/Dos policías murieron el martes en Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, en un ataque con explosivos atribuido a la guerrilla del ELN que ordenó un confinamiento en el país, informaron autoridades.

La organización rebelde más grande de América sostiene desde el domingo un "paro armado", como se conoce a la restricción de movilidad en contra de la población civil.

Según el ELN, la medida se impuso para "defender" al país ante las "amenazas de intervención" del presidente estadounidense Donald Trump.

Desde entonces, los rebeldes han lanzado más de 82 ataques, según las Fuerzas Militares.

El del martes en Cali (suroeste) ocurrió cerca de las 04H00 locales (09H00 GMT), mientras los dos uniformados patrullaban por un barrio popular en una motocicleta.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, calificó el ataque como una acción "terrorista" y anunció una recompensa de 50.000 dólares "por información que permita dar con los responsables".

El "paro armado" implica que los civiles no se pueden movilizar por carreteras ni ríos hasta el miércoles en regiones en las que el ELN ejerce la autoridad de facto.

En lo corrido de este año 146 soldados y policías han sido asesinados por los diferentes grupos armados ilegales que operan en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

El domingo la policía informó el asesinato de un conductor de ambulancia en la frontera con Venezuela en el marco del confinamiento del ELN.

El presidente Gustavo Petro ordenó ese día a la fuerza pública "atacar" a la guerrilla y "defender al pueblo de Colombia".

El grupo de origen guevarista tiene presencia en al menos el 20% de los municipios de Colombia, de acuerdo con el centro de estudios Insight Crime.

Petro intentó negociar la paz con los rebeldes tras su llegada al poder en 2022. Pero en enero pasado el grupo asesinó a más de 100 personas en una región fronteriza con Venezuela, lo que sepultó las negociaciones.

La guerrilla, que se financia principalmente del narcotráfico, considera que Estados Unidos planea operativos militares en Colombia como parte de lo que llaman un "plan neocolonial" de Trump.

El mandatario estadounidense dijo recientemente no descartar ataques en suelo colombiano para destruir laboratorios de cocaína.

El gobierno colombiano ha tomado esas declaraciones como una amenaza de invasión.