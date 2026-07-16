Senado aprueba megarreforma económica de Kast en Chile

De acuerdo con una encuesta de Cadem, el 56% de los chilenos está en desacuerdo con la rebaja de impuestos propuesta por el Gobierno.

chile/El Senado de Chile aprobó la madrugada de este jueves una amplia reforma económica impulsada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast, con la que busca estimular el crecimiento del país mediante beneficios tributarios e incentivos a la inversión.

La iniciativa ahora solo requiere la aprobación de la Cámara de Diputados, donde los partidos de derecha cuentan con mayoría.

"Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible", afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación realizada cerca de las 3:00 a.m.

Rebaja de impuestos e incentivos a la inversión

El proyecto contempla una reducción gradual del impuesto a la renta de las empresas, que pasará del 27% al 23%, acercándose al promedio de las economías desarrolladas.

Además, establece un congelamiento de las condiciones tributarias durante 20 años para inversiones superiores a 350 millones de dólares, con el objetivo de dar mayor estabilidad a los grandes proyectos.

La oposición de izquierda cuestionó duramente estas medidas. La senadora Beatriz Sánchez advirtió que cada punto porcentual de reducción del impuesto representa 420 millones de dólares menos para la recaudación del Estado.

Críticas y preocupación por el impacto fiscal

De acuerdo con una encuesta de Cadem, el 56% de los chilenos está en desacuerdo con la rebaja de impuestos propuesta por el Gobierno.

Entre las medidas más controvertidas también figura el reembolso de las inversiones a empresas cuyos permisos ambientales sean revocados por decisión judicial, una iniciativa que el Ejecutivo defiende pese a las críticas de la oposición.

Mientras tanto, el Gobierno redujo su proyección de crecimiento económico para el final del mandato de José Antonio Kast, al pasar de una expectativa del 4% al 3,5% anual hacia 2030.

"No vale mucho la pena. Aunque pueda haber más inversión, también es importante que el Estado tenga recursos para salud, educación y otros beneficios", comentó a la AFP Ariela Jofré, ayudante de cocina de 21 años en Santiago.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que la reforma podría impulsar el crecimiento económico, aunque advirtió que también podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas.