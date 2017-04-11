Venezolanos enfurecidos lanzan objetos contra Nicolás Maduro

La transmisión de un desfile militar en Venezuela fue interrumpida este martes luego que objetos fueran lanzados contra la caravana del presidente Nicolás Maduro cuando se retiraba del lugar en medio de un río de gente.

El mandatario, vistiendo la banda y joyas presidenciales, se trasladaba en un jeep militar al aeropuerto después del acto celebrado en San Félix (Bolívar, sur).

En la última toma de la transmisión, obligatoria para todas las televisoras y radios del país, se puede ver a la seguridad tratando de evitar que Maduro fuera impactado por alguno de esos objetos, aunque luego se le puede ver limpiándose algo del cabello.

No está claro qué le lanzan. En redes sociales se habla de huevos y piedras.

Un video aficionado circula en Twitter en el que se ve la metralla de objetos y se escucha la voz de una muchacha gritando "maldito".

Varios políticos de oposición difundieron las imágenes y comentaron sobre el incidente en la red social.

"Termina de irte @nicolasmaduro Por donde vayas los venezolanos te aborrecen! Ahora en Bolívar!", escribió el excandidato presidencial Henrique Capriles.

"Nicolás. El pueblo de San Félix te ama y te quiere alimentar: por eso te tiraron huevos, tomates, verduras, conchas de plátanos y demás", señaló por su parte el expresidente del parlamento, Henry Ramos.

En septiembre pasado, la turística Isla de Margarita (noreste) se convirtió en foco de conflicto cuando un grupo de personas 'caceroleó' a Maduro en una comunidad que recorría a pie. Un año antes, una mujer le pegó un mango en la cabeza cuando conducía un bus en el estado de Aragua (norte) para pedirle una vivienda.

En medio de una severa crisis, la popularidad del mandatario cayó al punto que siete de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, según una reciente encuesta de la firma Venebarómetro.