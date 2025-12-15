Venezuela acusa a Trinidad y Tobago de ayudar a EEUU en 'robo' de buque petrolero

Trump anunció la semana pasada que su país había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela en una medida sin precedentes en la crisis entre Washington y Caracas.

Venezuela/Venezuela acusó este lunes a Trinidad y Tobago de ayudar en el "robo" de un buque cargado con petróleo venezolano que Estados Unidos incautó la semana pasada, en medio de las maniobras militares de Washington en el Caribe, según un comunicado de la vicepresidencia.

Estados Unidos implementó en agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe que ha contado con el apoyo de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, aliada del gobierno de Donald Trump.

Caracas informó que tuvo "conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano" con "el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela" el 10 de diciembre.

"Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio", agregó el texto publicado en la plataforma de mensajería Telegram de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro lo consideró un "acto de piratería internacional".

Maduro había suspendido en octubre los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, después de que el archipiélago acogiera un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares conjuntos.

Ahora, en el comunicado difundido el lunes, ratificó la decisión y ordena "extinguir" todo trato con el gobierno trinitense.

"El Gobierno venezolano ha decidido extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país", indicó la misiva.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, advirtió en una rueda de prensa el lunes que las acciones del gobierno trinitense ponen "en peligro las buenas relaciones, pero también pone en peligro a su propio pueblo".

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que ha estado sometido a un embargo estadounidense desde 2019.

Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.

"No se podrán llevar ni una gota de petróleo. Aquí hay petróleo, pero tienen que pagarlo", recalcó Cabello