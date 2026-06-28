Terremotos en Venezuela: Continúan las labores de rescate mientras avanzan las horas críticas

Las autoridades mantienen restringido el acceso a las áreas más afectadas mientras avanzan las operaciones de búsqueda y la atención humanitaria.

Caracas, Venezuela./Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, donde cientos de rescatistas trabajan en las zonas más afectadas para localizar a personas que permanecen entre los escombros.

La ayuda internacional sigue llegando al país, luego de que las autoridades reconocieran la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta ante la magnitud de la emergencia.

De acuerdo con los organismos de emergencia, el apoyo de equipos especializados ha sido fundamental, debido a que no se contaba con los recursos y el equipo suficientes para atender una situación de esta dimensión.

Además de las labores de rescate, las autoridades y organizaciones de ayuda humanitaria han habilitado puntos de atención para asistir a las personas afectadas y prevenir una posible crisis sanitaria.

La emergencia también ha dejado a cientos de familias en condición de vulnerabilidad tras perder sus viviendas y pertenencias, por lo que la asistencia internacional continúa siendo necesaria para atender sus necesidades.

El acceso a La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos, permanece restringido para facilitar las labores de rescate y reducir los riesgos sanitarios en el área.

Con información de Carolina Alcalde de Alianza Informativa Latinoamericana.