Trump anuncia aranceles del 100% para medicamentos genéricos en 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que los medicamentos genéricos importados estarán sujetos a aranceles del 100% a partir de agosto de 2028.

Aseguró que se trata de una medida que busca llevar de regreso la producción farmacéutica al país.

"Desde el 1 de agosto de 2026, todos los medicamentos genéricos importados a Estados Unidos se continuarán beneficiando de aranceles del 0% por un período de dos años, luego de los cuales los aranceles aumentarán al 100% por un año", escribió en su red Truth Social.

Después del plazo del primer año, los aranceles aumentarán al "200%", añadió.