Trump dice que anunciará a su nominado para presidir la Fed ‘la próxima semana’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
29 de enero 2026 - 17:18

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que anunciará la próxima semana a su nominado para nuevo jefe de la Reserva Federal en reemplazo de Jerome Powell, a quien ha criticado reiteradamente por no bajar las tasas de interés.

"Vamos a anunciarlo la próxima semana, creo, en algún momento (...) vamos a anunciar al responsable de la Fed", dijo Trump en una reunión del gabinete.

"Será una persona que, creo, hará un buen trabajo. (...) La tasa (de interés de referencia) de la Fed es demasiado alta, inaceptablemente alta", repitió.

El mandato de Jerome Powell al frente de la Fed termina en mayo.

