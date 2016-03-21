Trump, los manifestantes y los periodistas: una mezcla explosiva

La Agence France-Presse difunde cada semana un blog multimedia dedicado a las noticias y los sucesos entre bastidores de la elección presidencial estadounidense.

La Agence France-Presse difunde cada semana un blog multimedia dedicado a las noticias y los sucesos entre bastidores de la elección presidencial estadounidense.

Esta es la sexta entrega, realizada desde Ohio, un estado clave en la carrera por la Casa Blanca, donde Michael Mathes, del equipo de corresponsales políticos de la AFP en Estados Unidos, ha cubierto varias manifestaciones políticas de Donald Trump. La cólera contra los manifestantes que tratan de perturbar estos actos pero también hacia la prensa que los cubre, es cada vez más palpable.

- ¡Abajo los periodistas! -

Pocos segundos después de empezar su discurso en Cleveland, la antigua capital industrial de Ohio, Donald Trump ya había logrado que una buena parte de sus seguidores silbaran y abuchearan al unísono. Pero la diana de los enardecidos insultos no era ni Hillary Clinton, la favorita demócrata, ni sus rivales en la carrera por la nominación republicana. No.

El objeto de su desprecio era la prensa estadounidense.