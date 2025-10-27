Venezuela denuncia plan de la CIA para atacar buque de EEUU en Trinidad y Tobago

Caracas, Venezuela/Venezuela denunció el lunes que desmanteló una supuesta "célula criminal" vinculada a la CIA que buscaba atacar el buque estadounidense atracado en Trinidad y Tobago para ejercicios militares e incriminar al gobierno de Nicolás Maduro.

El canciller Yván Gil dijo en un comunicado que informó a Puerto España de esta presunta "operación de falsa bandera", un día después de que el gobierno anunciara el arresto de "un grupo de mercenarios" vinculados a la agencia de inteligencia estadounidense.

"En nuestro territorio se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta", indicó Gil.

Donald Trump aprobó hace días operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y estudia ataques terrestres, como parte de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que incluyen bombardeos a 10 presuntas narcolanchas con saldo de 43 muertos.

Venezuela, no obstante, insiste en que esas maniobras buscan el derrocamiento de Maduro.

El despliegue estadounidense en el Caribe consta de siete buques de guerra, a los que se sumará el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Una de esas embarcaciones, el USS Gravely, llegó a Puerto España el sábado y permanecerá ahí hasta el 30 de octubre para ejercicios conjuntos con fuerzas trinitenses. Venezuela tachó de provocación su presencia a pocos kilómetros de su costa oriental.

Gil indicó que "ha informado con claridad al gobierno de Trinidad y Tobago sobre la operación de falsa bandera dirigida por la CIA: atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país".