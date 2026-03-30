Wall Street abre al alza, en espera de conversaciones entre EEUU e Irán

Washington, Estados Unidos/La Bolsa de Nueva York abrió al alza el lunes, impulsada por la confianza de los inversores en las declaraciones de Donald Trump sobre las "conversaciones serias" con Irán, mientras Wall Street continúa sufriendo las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subió un 0,79%, el Nasdaq un 0,71% y el índice ampliado S&P 500 un 0,77%.

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