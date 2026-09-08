Más de $10 mil en efectivo son incautados durante acción policial en Villa La Fuente

Las autoridades mantienen la investigación para determinar la procedencia del dinero y las circunstancias en las que era transportado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano de 54 años fue aprehendido durante una acción policial en Villa La Fuente N.° 1, frente a Plaza City, luego de que unidades de la Policía Nacional localizaran más de B/.10 mil en efectivo dentro del vehículo que conducía.

De acuerdo con la Policía Nacional, durante la verificación del automóvil fueron encontrados B/.10,119.00 en efectivo.

El dinero fue sometido a una prueba de Ion Scan y quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, que realizará las diligencias correspondientes y los análisis de laboratorio.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar la procedencia del dinero y las circunstancias en las que era transportado.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la prevención y el combate de las actividades ilícitas, en coordinación con las autoridades competentes y mediante procedimientos apegados a la legislación vigente.

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