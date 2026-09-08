Aprehenden a colombiano que transportaba más de $4 mil en una motocicleta

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue aprehendido por la Policía Nacional durante un punto de control ubicado en el área de Kuna Nega, luego de que se le encontraran más de 4 mil dólares en efectivo cuya procedencia y tenencia no pudo justificar.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se movilizaba en una motocicleta cuando fue retenido para una verificación de rutina.

Durante la inspección se le encontró el dinero en efectivo, por lo que fue trasladado para las diligencias correspondientes. Posteriormente, se confirmó que el ciudadano es de nacionalidad colombiana.

El caso fue remitido a las autoridades judiciales, que deberán adelantar las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del dinero y las circunstancias en las que era transportado.

Las autoridades mantienen las diligencias de rigor para esclarecer el caso.

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