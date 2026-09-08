Dos presuntos cabecillas y siete miembros de pandilla caen en San Miguelito

Las autoridades también relacionan a los presuntos integrantes del grupo con investigaciones por homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

Ciudad de Panamá, Panamá/Nueve personas, entre ellas dos presuntos cabecillas de una estructura delictiva, fueron aprehendidas durante la operación Custodia, desarrollada este martes por la Policía Nacional y el Ministerio Público en distintos sectores de San Miguelito.

La operación estuvo dirigida contra una estructura autodenominada “Los Jota” o “JDM”, presuntamente vinculada a diversos hechos delictivos registrados en este distrito.

Entre los aprehendidos figuran dos personas señaladas como presuntos cabecillas de la organización, conocidas con los alias “Pollito” y “Bebito”.

Las diligencias de allanamiento se concentraron en el corregimiento de Belisario Frías, específicamente en los sectores 8 de Las Colinas y 42 de Santa Marta, áreas donde presuntamente operaba esta estructura.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), la investigación se inició en 2025 con el objetivo de desarticular una pandilla a la que se le atribuye presunta participación en hurtos, desalojos y actos de incendiarismo contra moradores del sector 42 de Santa Marta y Las Colinas.

A esta estructura también se le vincula presuntamente con investigaciones por homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

Durante las más de 20 diligencias realizadas, las autoridades decomisaron equipos tecnológicos, radios de comunicación y otros elementos que estarían relacionados con las actividades delictivas de la pandilla.

La operación fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en coordinación con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las personas aprehendidas y los indicios recabados serán puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

La PGN reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la ley.

Puedes leer: Intento de robo a camión blindado en Marbella: Policía y Ministerio Público mantienen diligencias este martes